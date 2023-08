Pedullà – Pavard, l’Inter aumenterà l’offerta per il francese. Questo il budget dei nerazzurri per la difesa

L’Inter ha intenzione di arrivare fino a 30 milioni (bonus compresi) per Pavard, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. È una virata decisa, quella del club nerazzurro, considerato che gran parte del tesoretto che doveva essere impiegato per il secondo attaccante, sarà destinato per un grande difensore centrale.

L’Inter si è mossa conoscendo il gradimento del diretto interessato che vuole lasciare la Baviera per un’altra esperienza. Il vero pericolo per l’Inter è rappresentato dal Manchester United che cerca un centrale con quelle caratteristiche e ha sondato anche Todibo. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

L’articolo Pedullà – Pavard, l’Inter aumenterà l’offerta. Questo il budget per la difesa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG