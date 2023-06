L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione sul futuro del Sergente.

Alfredo Pedullà a Sportitalia ha dato le ultime notizie sul possibile derby d’Italia per Sergej Milinkovic-Savic. “Ci sarebbe anche l’Inter che, però, ha dato la precedenza a Frattesi non volendo andare a trattative infinite e sfiancanti con Lotito. La Juve confida nel rinnovo di Rabiot, ma continua a pensare a Milinkovic-Savic”.

Auronzo di Cadore (Bl) 20/07/2013 – amichevole / Lazio-Cadore / foto Insidefoto/Image Sport

nella foto: Claudio Lotito

“La cifra Non i più i 40 che la Lazio chiedeva fino a un paio di mesi fa, forse neanche 35. Meglio ancora: si potrebbe andare a dama con 30 milioni più bonus, possibilmente inserendo nel pacchetto altre trattative (Pellegrini in testa) che Lotito vorrebbe staccate dal discorso relativo al Sergente. Un SMS per la Juve, bisogna ancora lavorarci ma non sarebbe certo una sorpresa“.

