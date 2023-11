Pedullà traccia la linea del mercato del Milan: «Ecco cosa succederà nela prossima sessione di gennaio». Le novità

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così del mercato del Milan. Le sue parole.

PEDULLÀ – «Mercato? A gennaio serve un difensore centrale, serrve come il pane, come l’aria per respirare. A me sembrano patetiche due cose: la prima, è che chi aveva lodato il mercato estivo ora oggi lo ba a bocciare. Non siamo nemmento a metà novemnbre, come se fosse stato un mercato di figurine, tutte sbagliate. E’ una cosa diversa tirare le somme tra qualche mese. Bisogna avere un minimo di calma e pazienza, non penso siano diventati tutti scarsi. La seconda cosa, dal mio punto di vista, ancora più patetica è che tutte le copertine sono per Colombo. Col senno di poi son bravi tutti, lui non poteva restare. Se fosse rimasto non avrebbe giocato, il Milan ha fatto bene a cederlo»

