Sono queste le parole del giornalista Carlo Pellegatti che discute così del mercato del Milan

Ecco le parole del giornalista Carlo Pellegatti, così sul suo canale YouTube parla del mercato del Milan: “In difesa, dopo l’infortunio di Ballo-Touré, qualche opportunità la cercherei. Si potrebbe puntare su Dest, ma sarebbe un giocatore adattato in quel ruolo visto che lui gioca a destra. A centrocampo siamo in tanti, quindi siamo a posto. Al Milan per me serve un attaccante. Faccio un appello al club: cercate un attaccante. Io non posso pensare che il Milan debba giocare contro Lecce, Inter, Lazio, Sassuolo e ancora Inter solo con Giroud. Lazetic è ancora troppo giovane.“

Conclude così: “E’ vero che recupereremo Rebic e Origi, ma quando potranno giocare per 90′? Ci vorrà tempo e quindi ora toccherà sempre a Giroud. Serve un attaccante pronto, un’opportunità, nessuno chiede un colpo da 45 milioni di euro. Va cercato un giocatore pronto che dopo due allenamenti può giocare subito. Negli altri reparti abbiamo le rotazioni, davanti invece serve un nuovo rinforzo“.

