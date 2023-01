Sono queste le parole del giornalista Luca Marchetti, ecco cosa dice ai microfoni di TMW Radio, sull’Inter.

Ecco le parole di Luca Marchetti, il famoso giornalista di Sky, parla a TMW Radio del mercato dell’Inter: “Non so quale possa essere la sua situazione, trovo che sia presto pensare di valutare quanto Lukaku abbia dato all’Inter rispetto a quanto l’Inter ha speso. Lukaku ha detto che ha avuto una distaccatura del tendine, si parla di un infortunio serio che non so se possa condizionare anche il futuro. È un infortunio importante che lo ha tenuto fuori per tre mesi. L’Inter deve però porsi delle domande se vuole riscattarlo, anche perché Lukaku vuole rimanere all’Inter a tutti i costi.“

Conclude così: “La più in salute è la Juventus, numeri alla mano. Non prende mai gol, è più cinica che mai e ha recuperato posizioni su posizioni in classifica. Le altre non hanno avuto continuità, l’Inter ha fatto una grande partita col Napoli ma poi non ha brillato con il Monza. Il Napoli ha fatto fatica con l’Inter, il Milan ha fatto due grandi partite per 75 minuti, peccato però che la partita duri di più.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG