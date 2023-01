L’Atletico Madrid è in contatto con il Barcellona per il cartellino di Memphis Depay. Tutti i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid avrebbe individuato in Memphis Depay il profilo perfetto per sostituire Joao Felix. La squadra di Diego Simeone presenterà presto una proposta ufficiale al club blaugrana per il cartellino dell’attaccante olandese.

L’Atletico Madrid è convinto di riuscire ad ottenere presto il sì di Depay, finito ai margini del Barcellona dopo l’arrivo di Xavi. Più complicato sarà invece trovare la formula giusta con il Barcellona.

