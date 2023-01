Matthijs de Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in merito alla competitività della Bundesliga. Ecco le dichiarazioni

Matthijs de Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Penso che la Bundesliga sia un campionato in cui tutte le squadre giocano ad alta intensità, molte lavorano duramente per questo: è stata la sorpresa più grande per me. Devo dire che il livello della Serie A italiana e della Bundesliga sono abbastanza simili. Certo, la filosofia è diversa ma penso che siano entrambi ottimi campionati e sono felice di giocare in Bundesliga adesso».

