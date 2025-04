Pellegatti e una piacevole notizia di mercato: tifosi del Milan in fibrillazione

Pellegatti dà una clamorosa indiscrezione sul big del Milan e le sue volontà in questo mercato.

Mentre arrivano cambi di fronte sempre più interessanti per quanto riguarda quello che sarà l’allenatore del Milan, è tornato a parlare il “papà” del popolo rossonero: Carlo Pellegatti. Lo storico giornalista e tifosissimo rossonero è tornato a parlare su Youtube, con toni molto più distesi rispetto al suo ultimo video. In tale video Pellegatti aveva aspramente criticato la società, definendo “una comica” il fatto che sia dovuta arrivare la Lega a dire al Milan che la squalifica di Fabio Paratici terminava il venti di luglio.

Pellegatti tuona “Theo vuole restare”

Nell’ultimo video, pubblicato pochissimi giorni fa, Pellegatti ha lanciato un’indiscrezione che potrebbe essere davvero clamorosa. Infatti, secondo il giornalista, Theo Hernandez vorrebbe rimanere a tutti i costi in rossonero. “Spero che il nuovo direttore sportivo possa decidere in maniera pesante sia sull’allenatore che sulla rosa – dichiara Pellegatti – Senza Champions meno soldi in cassa, ma Theo e Maignan devono restare. Theo inoltre ha molta voglia di restare, speriamo che i dirigenti abbiano la stessa voglia di tenerlo.”

Theo in o Theo out?

Nel corso dell’ultima stagione il dibattito su Theo Hernandez all’interno della tifoseria milanista è stato più acceso che mai. Il giocatore ha sempre mostrato questa condizione altalenante nella quale gioca una partita da fenomeno assoluto e poi 5/6 ad un livello che definire mediocre è generoso. I tifosi del Milan sono divisi, alcuni non riescono a perdonargli tutte le disattenzioni varie, che sono costate moltissimo al Milan (l’ultima quella contro il Feyenoord); mentre altri continuano a vedere in lui il leader che i rossoneri hanno sempre cercato di farlo diventare. Il mercato ci dirà quale sarà il futuro di Theo.

