Il giornalista Carlo Pellegatti si è espresso sui due attaccanti.

Carlo Pellegatti in un video sul canale Twitch di MilanNews ha elogiato Leao e ha dichiarato che secondo lui al Milan serve più di un attaccante. “Leao mi sembra si sia avviato sulla strada del fuoriclasse. Anche dopo la partita con la Svezia, A Bola (giornale portoghese, ndr) lo ha chiamato ‘un serpente velenoso’. Sta forse facendo quel salto di qualità che compirà definitivamente quando farà quel gol che ha sbagliato a Verona, tanto per capirci. Un giocatore che si avvia verso serenamente verso i 140 milioni di valore. Un giocatore unico. Noi ne abbiamo due in questo momento: Theo Hernandez e Leao. Non sono tanti i giocatori all’altezza di questi e non sono tanti i giocatori unici. Come quelli non ce ne sono. Poi magari ce ne sono di più bravi ma fanno parte dell’élite dei giocatori unici“.

Joshua Zirkzee

Sull’olandese

“Guarda Zirkzee a livello tecnico non è l’idealissimo per il Milan, perché magari servirebbe uno con le caratteristiche di Giroud. Però è così delizioso, stupisce nelle sue giocate, divertente. Davvero è un bel giocatore. Se prendi Zirkzee, però, chi metti vicino a lui? Parliamoci chiaro se il prossimo attacco del Milan è Zirkzee-Jovic-Okafor, no. Se è Zirkzee-Giroud? Sì ma serve un altro giocatore, giovane di prospettiva ma forte: un Boniface prima che diventi Boniface (attaccante del Bayer Leverkusen, ndr). Ne servono tre, il prossimo anno si gioca sempre ai massimi livelli. Zirkzee-Jovic e Okafor non va bene. Zirkzee e un altro con Okafor che fa il terzo? Esatto“.

L’articolo Pellegatti: “Leao si sta avviando sulla strada del fuoriclasse, Zirkzee è divertente ma non è l’ideale” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG