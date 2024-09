Il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso il suo parere su diversi temi di attualità riguardanti il club rossonero.

Sono giorni frenetici in casa Milan: ieri l’incontro col sindaco di Milan Sala e oggi la gara molto importante contro il Venezia. Le recenti dichiarazioni di Carlo Pellegatti, giornalista e fervente sostenitore rossonero, gettano luce su temi caldi che riguardano la squadra, lo stadio e il rapporto tra il club e i suoi tifosi, in particolar modo quelli della Curva Sud.

Polemiche sul nuovo stadio

La questione dello stadio sembra essere uno degli argomenti più spinosi per il futuro del Milan e ovviamente anche dell’Inter. Secondo quanto riportato da Pellegatti, l’incontro recente tra il club e il sindaco di Milano ha portato a una conclusione poco favorevole per i sostenitori del progetto di ristrutturazione di San Siro. La decisione, che sembra allontanare definitivamente le due milanesi dall’iconica struttura, indica un significativo passo indietro, descritto dal giornalista come una “grandissima perdita di tempo“.

San Siro

La presa di posizione della Curva Sud

Tornando a questioni “sportive”, la parte calda del tifo rossonero ha pianificato di accompagnare il pullman della squadra a San Siro: ci si attende una contestazione per l’inizio negativo in campionato. Il Milan stasera dovrà cercare di fare risultato contro il Venezia in un clima che potrebbe essere infuocato.

Nell’occhio del ciclone

Gli occhi sono puntati anche su Emerson Royal: il giornalista spera che il brasiliano possa dar vita ad una prestazione convincente per mitigare le critiche a lui ed alla società.

