Pellegrini avvisa la Juve: «A Torino con consapevolezza. Aver giocato lì è stata una fortuna». Le parole dell’ex

Luca Pellegrini sfida la Juve da ex. A Lazio Style Channel, ecco l’intervista del terzino biancoceleste alla vigilia del match.

VITTORIA DI NAPOLI – «La vittoria di Napoli ci dà entusiasmo, più consapevolezze rispetto alle due precedenti. Dobbiamo essere bravi a non farci fuorviare dalla vittoria del Maradona perché sappiamo che andare a giocare a Torino non è una cosa facile».

JUVE – «La Juve è una squadra forte che non ha altre competizioni come noi. Le loro energie fisiche e mentali sono tutte concentrate su campionato e Coppa Italia, dobbiamo esserne consapevoli e fare una grande partita domani».

AVVENTURA IN BIANCONERO – «Il mio passato alla Juve? Ho avuto la fortuna di giocarci sia da avversario che da giocatore bianconero. Come tante squadre, lo stadio di casa porta più punti rispetto a fuori, per i tifosi e altre circostanze. L’atteggiamento che dobbiamo avere è quello di una squadra propositiva, di non lasciarci mettere sotto dal loro modo di giocare. Con tanti strappi, con intensità più bassa nella costanza. I giocatori della Juve alzano il ritmo all’improvviso, loro ce l’hanno come qualità principale. Dobbiamo essere pronti a fare una partita al 100% a Torino».

