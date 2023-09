Consigli Fantacalcio 4ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere in formazione per il quarto turno di campionato 2023/2024

La Serie A riprende con la 4ª giornata che si disputerà tra domani, sabato 16 settembre e lunedì 18 settembre. La Juventus scenderà in campo sabato alle 15 contro la Lazio all’Allianz Stadium, aprendo il turno di campionato.

Consigli Fantacalcio 4ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere

Quali consigli per la partita che vedrà la Juventus impegnata contro la Lazio? Senza dubbio bisognerà puntare su Vlahovic. Andrà sicuramente schierato, per chi ne ha la possibilità, anche Rabiot. Una chance potrebbero meritarla anche Weah e Fagioli. Chi evitare? Alex Sandro e Locatelli non sono apparsi in grande forma. Una sorpresa Kean. Saranno out De Sciglio e Pogba. In dubbio Chiesa.

16/09 15.00 Juventus-Lazio DAZN 16/09 18.00 Inter-Milan DAZN 16/09 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY 17/09 12.30 Cagliari-Udinese DAZN/SKY 17/09 15.00 Frosinone-Sassuolo DAZN 17/09 15.00 Monza-Lecce DAZN 17/09 18.00 Fiorentina-Atalanta DAZN 17/09 20.45 Roma-Empoli DAZN 18/09 18.30 Salernitana-Torino DAZN 18/09 20.45 Verona-Bologna DAZN/SKY

Inizio – 19 agosto 2023

Fine – 26 maggio 2024

Soste – 10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023, 24 marzo 2024

Turni infrasettimanali – 27 settembre 2023

Finale Coppa Italia – 15 maggio 2024

Finale Supercoppa italiana – 4-8 gennaio 2024

Calendario partite Juventus 2023/2024: il cammino dei bianconeri

1^ Giornata (20 agosto 2023 ore 20.45)

Udinese-Juventus 0-3

2^ Giornata (27 agosto 2023 ore 18.30)

Juventus-Bologna 1-1

3^ Giornata (3 settembre 2023 ore 20.45)

Empoli-Juventus 0-2

4^ Giornata (16 settembre 2023 ore 15)

Juventus-Lazio

5^ Giornata (23 settembre 2023 ore 18)

Sassuolo-Juventus

6^ Giornata (26 settembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Lecce

7^ Giornata (1 ottobre 2023 ore 20.45)

Atalanta-Juventus

8^ Giornata (7 ottobre 2023 ore 18)

Juventus-Torino

9^ Giornata (22 ottobre 2023 ore 20.45)

Milan-Juventus

10^ Giornata (28 ottobre 2023 ore 20.45)

Juventus-Verona

11^ Giornata (5 novembre 2023 ore 20.45)

Fiorentina-Juventus

12^ Giornata (11 novembre 2023 ore 18)

Juventus-Cagliari

13^ Giornata (26 novembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Inter

14^ Giornata (1 dicembre 2023 ore 20.45)

Monza-Juventus

15^ giornata (8 dicembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Napoli

16^ Giornata (15 dicembre 2023 ore 20.45)

Genoa-Juventus

17^ Giornata (23 dicembre 2023 ore 12.30)

Frosinone-Juventus

18^ Giornata (30 dicembre 2023 ore 20.45)

Juventus-Roma

19^ Giornata (7 gennaio 2024 ore 20.45)

Salernitana-Juventus

20^ Giornata (14 gennaio 2024)

Juventus-Sassuolo

21^ Giornata (21 gennaio 2024)

Lecce-Juventus

22^ Giornata (28 gennaio 2024)

Juventus-Empoli

23^ Giornata (4 febbraio 2024)

Inter-Juventus

24^ Giornata (11 febbraio 2024)

Juventus-Udinese

25^ Giornata (18 febbraio 2024)

Verona-Juventus

26^ Giornata (25 febbraio 2024)

Juventus-Frosinone

27^ Giornata (3 marzo 2024)

Napoli-Juventus

28^ Giornata (10 marzo 2024)

Juventus-Atalanta

29^ Giornata (17 marzo 2024)

Juventus-Genoa

30^ Giornata (30 marzo 2024)

Lazio-Juventus

31^ Giornata (7 aprile 2024)

Juventus-Fiorentina

32^ Giornata (14 aprile 2024)

Torino-Juventus

33^ Giornata (21 aprile 2024)

Cagliari-Juventus

34^ Giornata (28 aprile 2024)

Juventus-Milan

35^ Giornata (5 maggio 2024)

Roma-Juventus

36^ Giornata (12 maggio 2024)

Juventus-Salernitana

37^ Giornata (19 maggio 2024)

Bologna-Juventus

38^ Giornata (26 maggio 2024)

Juventus-Monza

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juve LIVE: le ultime sulle trattative bianconere

The post Consigli Fantacalcio 4ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG