Pellegrino Milan, futuro scritto: Pioli ha stilato il piano di crescita del giovane difensore centrale in arrivo dall’Argentina

Nella giornata di ieri Marco Pellegrino è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Dopo le visite mediche il difensore ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime cinque stagioni.

Intanto, come riportato da Tuttosport, Pioli ha già studiato per lui un percorso di crescita che punta all’inserimento con gradualità tra i titolari. L’obiettivo è fare in modo che possa seguire il percorso di Thiaw.

The post Pellegrino Milan, futuro scritto: Pioli ha stilato il suo piano di crescita appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG