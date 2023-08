Marco Pellegrino avanza ad ampie falcate verso il suo approdo al Milan. In stasera si può chiudere, col presidente del Platense in Italia

Avanza verso la chiusura la trattativa per l’arrivo di Marco Pellegrino al Milan. Il difensore argentino è ormai il primo nome nella lista dei dirigenti rossoneri.

Come riferisce Daniele Longo su Twitter, il presidente del Platense si trova già in Italia. In serata è previsto un nuovo incontro con il club rossonero, al termine del quale si potrebbe chiudere l’affare.

