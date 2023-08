Il Milan osserva e insegue Armando Broja, ma l’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, sembra avere idee ben diverse

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha risposto così alle domande relative al futuro di Armando Broja, obiettivo del Milan per l’attacco.

LE PAROLE – «Stiamo lavorando ovviamente. Vedendo tutte le opzioni che possiamo gestire sul mercato. Penso che tutti i club stiano facendo come noi. Ma allo stesso tempo teniamo uno o due occhi su Armando Broja. Penso che non possiamo dimenticarlo, non possiamo stopparlo qui e introdurre qualche profilo di giocatore che possa fermare la sua crescita. Crediamo davvero in lui, lo conosciamo molto bene. Può essere un attaccante davvero importante per il Chelsea e dobbiamo stare attenti. Penso che sia una grande delusione la situazione con Christoph perché dovrebbe essere un giocatore molto importante per noi per aiutare Nico Jackson a segnare gol, ma questo è il calcio e dobbiamo accettare quella situazione. A volte non possiamo puntare su qualche giocatore comprandolo che magari poi bloccherà la crescita di un giocatore che abbiamo. Forse dobbiamo essere pazienti e cercare di adattare la nostra rosa per cercare di ottenere risultati positivi, in attesa che Armando si rimetta completamente in forma».

