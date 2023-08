Pellegrino rassicura i tifosi: «Vi garantisco che darò sempre il massimo». Le parole del nuovo difensore del Milan a Milan TV

Marco Pellegrino ha lanciato un messaggio ai tifosi rossoneri ai microfoni di Milan Tv. Le parole del nuovo difensore del Milan:

«Vi garantisco che darò sempre il massimo, in allenamento e in partita. Farò sempre del mio meglio per aiutare i miei compagni. Speriamo che vada tutto bene e Forza Milan!».

