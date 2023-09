L’ex attaccante Sergio Pellisier è intervenuto a Radio 24: le sue dichiarazioni sul goal realizzato da Federico Dimarco durante Empoli-Inter

L’ex bomber del Chievo Verona Pellissier si è espresso così sul goal realizzato da Federico Dimarco durante Empoli-Inter.

«Il gol di Dimarco? Nelle scuole calcio si può insegnare come si calcia un pallone al volo, ma poi un gol del genere bisogna saperlo fare e non è così semplice, anzi. Possiamo anche fare un disegnino per spiegarlo e poi capiamo che è in grado di farlo così bello e chi no»

L’articolo Pellissier: «Il gol di Dimarco durante Empoli-Inter? Troppo bello» proviene da Inter News 24.

