L’ex allenatore di Cagliari e Torino Roberto Maran ha parlato del campionato e dell’Inter in ottica scudetto 23-24

Tramite milannews.it, l’ex allenatore dice la sua sul campionato e sulle possibilità che ha l’Inter di aggiudicarsi la seconda stella.

«Penso che l’Inter abbia una rosa competitiva e, al momento sia favorita, ma nulla è ancora deciso. Per me sarà lotta a tre, tra Inter, Milan e Napoli. Milan? Perdere il derby in quel modo è stato estremamente pesante per il Milan a livello psicologico. Però ho visto un’ottima reazione nelle partite seguenti».

L’articolo Maran: «Scudetto? L’Inter è la squadra più competitiva» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG