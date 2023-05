Penalizzazione Juve, Maddaloni duro: «Punti ridati e ritolti un problema per i giocatori». Le parole in esclusiva

Maddaloni nel corso dell’intervista esclusiva concessa a Juventusnews24 ha commentato la questione della penalizzazione in classifica inflitta, tolta e poi ridata ai bianconeri in questa stagione.

PENALIZZAZIONE JUVE – «La stagione è stata molto particolare per la Juve e il fatto di aver avuto queste situazioni per cui le hanno tolto punti, poi gliel’hanno ridati, poi gliel’hanno ritolti mezzora prima della partita con l’Empoli hanno creato inconsciamente delle problematiche. Problematiche che, alla fine, sono emerse nel momento clou. A volte ci sono situazioni che a livello mentale toccano il cervello dei giocatori e a queste vanno aggiunti gli infortuni e il Mondiale. Tutto questo ha fatto si che i 10 punti siano diventati un problema davvero importante in quest’anno».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

The post Penalizzazione Juve, Maddaloni duro: «Punti ridati e ritolti un problema per i giocatori» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG