Leao ha risposto alle polemiche che aveva scatenato dopo la vittoria del Milan contro la Juve per aver messo dentro i pantaloncini una maglia bianconera durante i saluti finali tra i giocatori della partita di domenica.

Il portoghese, via Twitter, ha inviato un messaggio di scuse ai tifosi della Juve spiegando il suo gesto.

Se algum adepto se sentiu desrespeitado por ter metido a camisola dentro dos calções peço desculpa , não foi a minha intenção transmitir qualquer tipo de desrespeito aliás pelo contrário respeito todas as instituições!! Forza Milan

The hate is real damn

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) May 29, 2023