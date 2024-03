Penalizzazione Milan: la decisione di Chinè fa felice i rossoneri. Cosa succede dopo il blitz della Finanza

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il comportamento del procuratore Chinè è stato accolto in maniera molto positiva dal Milan. Chinè infatti non avrebbe chiesto le carte alla Procura riguardoall’indagine che si sta portando avanti sul club rossonero e non sembra neanche intenzionato a farlo.

In ogni caso i tempi sarebbero lunghi ed eventuali quanto remote penalizzazioni andrebbero ad inficiare sulla prossima stagione e non su quella in corso. Il caso quindi sembra destinato a sgonfiarsi.

