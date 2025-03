Per Conceicao è “intoccabile”, ma il Milan lo “vende” in Premier: svelata “l’offerta monstre” che può far vacillare i rossoneri

Per Conceicao è “intoccabile”, ma il Milan lo “vende” in Premier. La voce di mercato pronta a rivoluzionare Milanello a giugno.

Il Milan si avvia a dare inizio a un nuovo corso, con scelte forti e decisamente strutturali che potrebbero segnare un punto di svolta importante per il club. Nelle ultime ore, anche la figura di Zlatan Ibrahimovic è finita sotto i riflettori, con voci che parlano di un rumoroso addio al termine della stagione, mettendo fine a un capitolo che sembrava destinato a durare ancora a lungo. Le sorprese, però, potrebbero non finire qui, poiché resta da capire chi sarà il nuovo Direttore Sportivo del club e, cosa molto cara ai tifosi, chi prenderà il posto di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. Un periodo di grandi incertezze, in cui ogni decisione sarà cruciale per il futuro della squadra e della società.

La voce su Conceicao e su un addio molto rumoroso

Il prossimo mercato estivo si preannuncia decisivo, con scelte che potrebbero cambiare radicalmente gli scenari futuri a Milanello. Il noto esperto di mercato ha svelato che, di fatto, Sergio Conceicao è già esonerato, annunciando anche il profilo del nuovo allenatore che prenderà le redini della squadra. Nel frattempo, uno dei giocatori considerati intoccabili dal tecnico portoghese potrebbe lasciare il club a giugno, con destinazione Premier League. L’indiscrezione, se confermata, potrebbe essere l’ulteriore prova dell’ormai certo addio di Conceicao a fine stagione, aprendo la strada a una serie di cambiamenti sia in panchina che nella rosa.

Intoccabile per Conceicao, il Milan lo “vende” in Premier

Da quando Sergio Conceicao ha preso le redini del Milan, Yunus Musah si è rivelato un pilastro fondamentale della formazione, rivelandosi un elemento insostituibile sia come esterno che come centrocampista centrale. La sua duttilità tattica e la fiducia riposta in lui dal tecnico portoghese hanno permesso a Musah di accumulare oltre 2000 minuti in campo, distribuiti in 34 presenze totali—23 delle quali in Serie A e 7 in Champions League—nonostante un episodio di panchina precoce in marzo non abbia scalfito il suo ruolo all’interno del team. Il futuro di Musah – scrive Milanlive.it – sembra pendere su una bilancia tra la permanenza in Rossonero e l’interesse crescente della Premier League. Squadre quali Aston Villa, Newcastle, West Ham e Nottingham hanno manifestato interesse per il giovane americano, valutando offerte nell’ordine dei 30 milioni di euro. Il Milan, che l’aveva considerato incedibile nell’estate precedente, si trova ora di fronte a una potenziale rivoluzione del proprio organico, con l’ingresso previsto di Samuele Ricci e l’addio di Ruben Loftus-Cheek.

Leggi l’articolo completo Per Conceicao è “intoccabile”, ma il Milan lo “vende” in Premier: svelata “l’offerta monstre” che può far vacillare i rossoneri, su Notizie Milan.