L’alternativa a Leao arriva dalla Serie B, spuntano le cifre del colpo a sorpresa del Milan: “scambio” a giugno sempre più vicino

L’alternativa a Leao arriva dalla Serie B, spuntano le cifre del colpo a sorpresa del Milan. L’indiscrezione svela il possibile piano estivo.

La stagione di Rafael Leao si è conclusa al centro di critiche più o meno feroci, sia da parte degli addetti ai lavori che dai tifosi rossoneri, che si aspettavano di più dal talento portoghese. Ibrahimovic, tuttavia, ha sempre difeso il 10 rossonero, definendolo un “campione purissimo”. La voce emersa sul futuro di Zlatan, riguardante un possibile e clamoroso addio a fine stagione, potrebbe cambiare gli scenari in casa Milan e spingere il Club alla ricerca di un alter ego di spessore, capace di sostituire un’icona come lo svedese. Questo intendimento sembra ormai quasi una certezza, con un nome che promette di sorprendere tutti e che potrebbe essere il colpo di mercato più importante dell’estate.

Nuova rivoluzione estiva in Casa Milan e un nome a sorpresa

I cambiamenti estivi in casa Milan si preannunciano numerosi e decisivi. Il tempo di Conceicao sulla panchina rossonera sembra ormai giunto al termine, e il noto esperto di mercato non si è limitato a riferire che il suo esonero è praticamente certo, ma ha anche svelato il profilo del nuovo allenatore che prenderà il suo posto. Da qui alla fine della stagione, il Milan è chiamato a centrare la qualificazione a una competizione europea, un obiettivo che la società e i tifosi considerano imprescindibile. Già oggi, contro il Como, si presenterà l’ennesimo test cruciale per la squadra, che dovrà dimostrare di avere la mentalità giusta per affrontare le sfide decisive del finale di stagione.

Il vice Leao arriva dalla Serie B: ecco il colpo a sorpresa

Nonostante l’indiscutibile talento di Leao, il Milan è alla ricerca di un giocatore in grado di raccoglierne l’eredità o di fungere da valido sostituto all’occorrenza. L’obiettivo è mantenere elevato il livello di competitività della squadra anche in assenza del portoghese. Da questo punto di vista, il mirino del Milan si è posato su un talento emergente del campionato cadetto: si tratta di un giocatore che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato qualità notevoli, attirando l’interesse di club di Serie A. Il calciatore in questione – scrive Milanlive.it – milita attualmente nel Sassuolo, squadra che si sta distinguendo in Serie B per le sue prestazioni e che nutre ambizione di promozione. Si tratta di Laurientè, attaccante francese che ha deliziato il pubblico emiliano con prestazioni di altissimo profilo. Il suo profilo tecnico e le sue prestazioni lo rendono un candidato ideale per il ruolo di vice Leao, con il Milan pronto a valutarne l’acquisto in vista della prossima estate. La trattativa per Laurientè potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, un investimento considerato sostenibile e adeguato per un giocatore delle sue potenzialità.

