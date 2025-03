Ibrahimovic lascia il Milan: cosa trapela

Parola d’ordine: rifondare. Nessuno ha il posto saldo sulla poltrona, nemmeno Ibra.

Il Milan l’anno prossimo sarà obbligato a riscattarsi. La stagione fallimentare che sta volgendo al termine dovrà essere solo un lontano ricordo. Il mercato sarà fondamentale, infatti i rossoneri starebbero provando ad intavolare una trattativa che porterebbe il baby fenomeno dell’Inter al diavolo. Nel mentre però, sia lato squadra sia lato dirigenza, nessuno può stare troppo tranquillo rispetto al suo ruolo nel Club, a breve potrebbe cambiare tutto.

I piani di Cardinale

Cardinale vorrebbe avere un assetto di dirigenti competenti e di grande esperienza, anche internazionale. Questo potrebbe portare a mandare a casa qualcuno dei dirigenti attuali, ma la priorità adesso è nella ricerca del DS. Inizialmente, dopo la spedizione londinese, il profilo in vantaggio sembrava essere Tare, Poi Paratici, poi sembrava essersi inserito D’Amico; insomma, la ricerca è tutt’altro che conclusa. E intanto sulla questione Ibra sembrano esserci degli aggiornamenti…

Ibra via? Riflessioni in corso…

Ibrahimovic non sarebbe molto convinto in relazione al suo ruolo nel Milan. Il viaggio newyorkese di Furlani ha di fatto diminuito il potere dello svedese all’interno della società. Il carattere dell’ex bomber del Milan potrebbe portarlo a non accettare con molto piacere questa situazione. Allo svedese viene chiesto di ridimensionarsi, senza però menzionare in cosa consista effettivamente la sua nuova posizione. La poca chiarezza nelle gerarchie potrebbe quindi portare Zlatan Ibrahimovic a lasciare il progetto Milan. A breve seguiranno aggiornamenti.

