Milan, un ex Real Madrid nel mirino? Possibile occasione in estate

L’ex giocatore dei Blancos è attualmente in prestito secco e potrebbe diventare un’occasione per l’estate rossonera.

Il Milan di Sergio Conceiçao è pronto ad affrontare il Como di Cesc Fàbregas nel match di San Siro alle ore 18. È una partita importante per guadagnare punti sulle rivali nella corsa all’Europa, impegnate in due scontri diretti come Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio. La società, però, sta pensando poco al campo: le riflessioni sono rivolte verso il futuro e verso la risoluzione dei problemi interni. Vedremo se i ragazzi di Conceiçao riusciranno ad isolarsi dalle continue voci sui prossimi mesi del club o se verranno ancora condizionati dal clima difficile dell’ambiente milanista.

Prima la coppia DS-allenatore, poi il mercato

Giorgio Furlani è il prescelto per prendere l’importante decisione riguardante il nuovo direttore sportivo rossonero. Ha fissato diversi incontri, ma il favorito rimane Fabio Paratici che vorrebbe portare Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Per il tecnico livornese sarebbe un ritorno dopo più di dieci anni: indimenticabile lo scudetto vinto con il Diavolo nel 2011. L’ex Juventus potrebbe già gradire gran parte della rosa, molto vicina alle caratteristiche che richiede il suo gioco, ma il Milan cambierà comunque qualcosa nel mercato estivo. Ad Allegri piacciono molto i giocatori tecnici e la dirigenza potrebbe regalargli un ex Real Madrid per la prossima stagione.

Nel mirino il madridista che ha punito la Juventus

Stiamo parlando di Marco Asensio, esterno offensivo classe 1996 di proprietà del Paris Saint-Germain. Lo spagnolo, nella prima parte di stagione, ha trovato poco spazio in Ligue 1 e ha deciso di fare le valigie per trasferirsi temporaneamente all’Aston Villa. Asensio è in prestito secco, ma sta facendo molto bene e ha siglato anche una doppietta nel match di ritorno degli ottavi di Champions. A giugno tornerà a Parigi ma, con ogni probabilità, sarà solo di passaggio: i francesi lo valutano intorno ai 25 milioni e il Milan potrebbe farci un pensierino per la prossima stagione; sicuramente ci sarà tanta concorrenza, ma i rossoneri lo hanno messo nel mirino.

Leggi l’articolo completo Milan, un ex Real Madrid nel mirino? Possibile occasione in estate, su Notizie Milan.