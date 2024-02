Percassi furioso dopo Inter Atalanta: «Sono stati fatti errori gravissimi! Il gol di De Ketelaere era regolare e il rigore è scandaloso». Le dichiarazioni

L’ad dell’Atalanta Percassi ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter analizzando gli episodi arbitrali del match. Solo 3 giorni fa il match contro il Milan era finito tra le polemiche dopo il rigore molto dubbio dato alla Dea.

PAROLE – «Difficile commentare una partita così. Grandi complimenti all’Inter, che merita il primo posto e stasera ha dimostrato di avere grande qualità. E’ un dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti in cui non si è capito. Secondo noi son stati fatti errori gravissimi dall’arbitro e dal Var. Il gol annullato è incomprensibile, nonostante tutte le immagini a disposizione. Secondo noi il gol è valido: non c’è alcun tocco di Miranchuk e, a limite ci poteva essere un rigore per l’Atalanta. Un episodio altrettanto scandaloso è il rigore: nessuno allo stadio ha capito, ci son voluti 7/8 minuti per trovare qualcosa e con un guardalinee aveva anche alzato la bandierina. Dispiaciuti, per una partita potenzialmente bellissima e contro la migliore della classe ma condizionata da evidenti errori arbitrali che spostano la gara e sono difficilmente recuperabili».

