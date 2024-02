Percassi ritorna sul Milan: «L’Atalanta ha fatto una grande partita. Questa cosa è stata motivo d’orgoglio». Le dichiarazioni dell’ad

L’ad dell’Atalanta Percassi è stato intervistato da Radio Serie A e ha analizzato il match contro il Milan.

SUL MILAN – «La squadra ha fatto una grandissima partita, il Milan ha giocatori straordinari e noi abbiamo retto nonostante lo svantaggio iniziale. Magari è stata una gara meno spettacolare delle altre, ma aver fatto punti in uno stadio così è motivo di grande orgoglio. Ora ci torneremo per affrontare la prima della classe e sappiamo tutti quanto è forte l’Inter. La squadra più forte e in salute del campionato, nel suo stadio che le dà tanto».

SULL’EUROPA LEAGUE – «Prima di tutto dobbiamo vedercela con lo Sporting, una squadra fortissima che abbiamo già avuto modo di incrociare in passato. Se così si verificasse vorrà dire che saremo andati avanti e sarebbe fantastico, ma facciamo un passo alla volta».

