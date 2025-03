Perché il vero Taremi non si è mai visto all’Inter? La clamorosa verità dietro il mistero

Il club nerazzurro aveva ingaggiato l’attaccante iraniano convinto che potesse essere una signora alternativa agli attaccanti titolari, ma così non è stato.

Dall’inizio della stagione, molti tifosi dell’Inter si sono chiesti che fine abbia fatto il vero Taremi. La sua forma fisica ha destato preoccupazioni fin dall’inizio, ma solo ora emergono dettagli fondamentali che spiegano il rallentamento del suo inserimento nelle rotazioni nerazzurre. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dietro alle difficoltà di rendimento dell’attaccante ci sarebbe un infortunio più serio di quanto inizialmente ipotizzato. Un problema doloroso e difficile da trattare, che ha impedito al calciatore di esprimere il suo vero potenziale. A nostro avviso però le difficoltà dell’ex Porto non sono dovute solo a problemi fisici.

La lunga riabilitazione e le parole di Taremi

L’attaccante, come rivelato, ha dovuto convivere con la pubalgia per gran parte della stagione. Sebbene la situazione stia migliorando, c’è il rischio costante che potrebbe ripresentarsi in futuro. In un’intervista, Taremi ha parlato delle difficoltà incontrate, rivelando che ha giocato sotto effetti di antidolorifici, consapevole delle aspettative dei tifosi. La sua voglia di riscatto è chiara, e l’attaccante ha dichiarato di voler migliorare il proprio rendimento per restituire fiducia a chi ha creduto in lui.

Il recupero e le sfide future per Taremi

La situazione sembra finalmente in fase di miglioramento. Con l’assenza di Lautaro Martinez alla ripresa del campionato contro l’Udinese, l’Inter avrà bisogno di un Taremi al top della forma. L’ex Porto non ha giocato contro gli Emirati Arabi Uniti concentrandosi sulla sua riabilitazione. La speranza di Simone Inzaghi è che l’attaccante possa tornare a essere decisivo, come raramente lo è stato sin dall’inizio della stagione: l’iraniano è stato bene forse solo nel precampionato. Se in forma, Taremi potrebbe diventare un elemento chiave per l’Inter nel momento più importante.

