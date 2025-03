Inzaghi pronto a rivoluzionare l’Inter: chi scenderà in campo contro Udinese e Milan?

Inzaghi ha davanti una scelta difficile: come gestire le assenze e le rotazioni in vista di due partite cruciali.

Simone Inzaghi sta pianificando il ritorno in campo della sua Inter dopo la sosta, con due partite fondamentali all’orizzonte: l’Udinese in campionato e il Milan in Coppa Italia. Le sfide si prospettano importanti, non solo per i punti in gioco, ma anche per la strategia da adottare, considerando i vari rientri e gli infortuni che hanno colpito la squadra. L’allenatore dovrà prendere decisioni importanti per garantire la miglior formazione possibile per entrambe le partite. La situazione è tutt’altro che semplice, visto che le assenze influenzeranno pesantemente le scelte sul campo, si tratta di un vero e proprio momento critico.

I cambiamenti obbligati per il match contro l’Udinese

Il Corriere dello Sport riporta che la formazione per la partita contro l’Udinese dovrà fare i conti con diverse assenze, a partire da quella di Dumfries, infortunato. Inzaghi dovrà adattarsi e trovare le soluzioni più idonee per colmare il vuoto sulle fasce. Inizialmente, sembra che i rientranti Dimarco sulla sinistra e uno tra Zalewski e Darmian sulla destra siano i favoriti per giocare sulle fasce, a meno che non venga adottata una formazione d’emergenza simile a quella vista nelle fasi finali del match contro l’Atalanta, con Bisseck come quinto a destra. A complicare ulteriormente la situazione, si aggiunge anche la squalifica di Bastoni, oltre alla probabile assenza di Lautaro, che richiederà altre modifiche.

Le scelte finali di Inzaghi tra bianconeri e derby

Molto probabile quindi che Carlos Augusto arretri nuovamente nella difesa a tre anche se è possibile anche vedere Acerbi in quella posizione. A centrocampo, Frattesi potrebbe avere finalmente la sua occasione da titolare contro l’Udinese perché Barella potrebbe essere preservato per il derby. In attacco, con Lautaro out, il ritorno di Thuram diventa fondamentale: il figlio d’arte dovrebbe essere affiancato da Arnautovic, che ha superato Taremi nelle gerarchie. Correa potrebbe avere un ruolo importante contro il Milan: in entrambe le gare mancherà sicuramente Zielinski.

Leggi l’articolo completo Inzaghi pronto a rivoluzionare l’Inter: chi scenderà in campo contro Udinese e Milan?, su Notizie Inter.