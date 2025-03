Inzaghi all’Inter: rinnovo in arrivo o un addio improvviso?

Il futuro di Simone Inzaghi all’Inter è più incerto che mai: il giornalista Fabrizio Biasin ha pochi dubbi su ciò che succederà.

Nel corso di un’intervista al podcast “Area Fritta”, Fabrizio Biasin ha discusso del destino di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter. Il giornalista ha sottolineato come la dirigenza del club, in particolare Oaktree, Marotta e Ausilio, sia perfettamente consapevole dell’importanza di proseguire il rapporto con l’allenatore. Secondo Biasin, non si tratta solo di motivi sportivi, ma anche economici. Inzaghi, infatti, con il suo operato ha contribuito a generare un giro d’affari che ha portato nelle casse nerazzurre circa 200 milioni di euro. Ciononostante, le voci che riguardano il suo esonero non si arrestano affatto, tanto che circola già un nome clamoroso per la sua sostituzione.

Decisioni da prendere entro l’estate

Biasin ha proseguito parlando anche di mercato e spiegando che l’Inter aveva già deciso, lo scorso anno, di confermare il gruppo in vista di un futuro che si preannunciava promettente. La consapevolezza che invece la prossima estate si dovranno apportare cambiamenti significativi è ormai chiara. La conferma di Inzaghi non è solo una questione di successi immediati, ma anche di strategia a lungo termine. La sua gestione ha portato a un rendimento che ha reso soddisfatti molti a livello societario. Nonostante le difficoltà, il mister ha saputo mantenere una buona stabilità, che si riflette anche sui bilanci del club.

Inzaghi pronto per un rinnovo imminente

Biasin ha rivelato che il contratto di Simone Inzaghi verrà rinnovato prima del Mondiale per Club. Un momento cruciale che confermerà ulteriormente il legame tra l’allenatore e l’Inter. Nonostante le voci su possibili insoddisfazioni e le pressioni legate ai risultati, il giornalista ha difeso la sua gestione, sottolineando il fatto che Inzaghi ha vinto il 66,67% delle partite da quando è alla guida dei nerazzurri, un risultato che nessuno era riuscito a raggiungere prima di lui. Se non fosse confermato, l’allenatore potrebbe ricevere offerte molto allettanti dalla Premier League. Ma per ora, il rinnovo sembra essere solo una questione di tempo.

