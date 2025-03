Il problema muscolare di Dumfries: quanto grave è davvero?

Dopo i primi controlli in Olanda, l’Inter teme un infortunio serio per Dumfries. In attesa di notizie più precise si sa già che salterà diverse gare importanti.

Oggi, l’Inter si ritrova ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti dopo i giorni i di riposo concessi da Inzaghi, ma l’entusiasmo per la ripresa della stagione è subito mitigato da un numero elevato di infortuni e impegni internazionali che priveranno Simone Inzaghi di alcune pedine fondamentali. Gli infortunati in realtà sono già al lavoro dall’altro ieri ed è già chiaro quando potranno rientrare; ora l’attenzione si concentra su Denzel Dumfries, la cui condizione fisica potrebbe influire sul suo impiego nelle prossime partite cruciali.

Un recupero delicato per Dumfries

A differenza di Marcus Thuram, che non sembra presentare preoccupazioni, il caso di Dumfries è molto più complesso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno olandese ha accusato un problema muscolare alla coscia destra riscontrato già in Olanda: ora lo staff medico dell’Inter dovrà eseguire ulteriori controlli per valutare l’entità dell’infortunio.

Il ritorno di Dumfries in vista del Bayern

Sebbene non siano ancora definiti i tempi di recupero, è certo che Dumfries dovrà saltare le prossime sfide, tra cui il match di campionato contro l’Udinese e l’andata di Coppa Italia contro il Milan. La speranza, per Inzaghi e per tutta la squadra, è che Dumfries possa rientrare in tempo per le sfide più importanti della stagione. Se il recupero procederà senza intoppi, potrebbe esserci una possibilità di vederlo in campo durante la trasferta a Parma, ma l’obiettivo principale resta il ritorno nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La situazione è ancora incerta, ma l’Inter non intende forzare i tempi: ogni passo sarà valutato con attenzione, con la speranza di riavere Dumfries al top della forma per le sfide che contano davvero.

