Perché l’Inter sta rischiando di perdere tutto nonostante il primato in classifica?

Tra infortuni, stanchezza e scelte difficili, l’Inter sta affrontando una crisi silenziosa che potrebbe compromettere il sogno di un triplete storico.

L’Inter sta affrontando una stagione impegnativa, con tante partite giocate e altre in arrivo che condizionano inevitabilmente il rendimento della squadra; a tal proposito c’è una novità quasi mai vista prima che fa discutere. Nonostante la posizione in classifica e l’ambizione di lottare per i principali trofei, ci sono segnali di stanchezza tra i giocatori, che faticano a mantenere il livello di prestazione a cui ci hanno abituato. La squadra di Inzaghi ha mostrato diverse difficoltà, come testimoniato dai recenti risultati e dalle scelte di turnover, che sono state necessarie per far riposare i giocatori chiave; a sottolinearlo è il Corriere di Bergamo.

L’emergenza in difesa e a centrocampo

I problemi maggiori sembrano riguardare gli esterni, ruoli fondamentali per il gioco della squadra. Barella e Bastoni sono stati costretti a riposare col Feyenoord per per non andare incontro a problemi fisici, mentre Lautaro, seppur affaticato, ha continuato a giocare una moltitudine di gare. Questo sovraccarico di partite e infortuni sta mettendo alla prova la profondità della rosa nerazzurra, già falcidiata da assenze importanti.

Inzaghi sfida la stanchezza e punta a tutto

Nonostante le difficoltà, la squadra di Inzaghi è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. La capolista Inter si trova al primo posto in Serie A con 61 punti, davanti al Napoli e all’Atalanta, ma il cammino verso il trionfo potrebbe essere ostacolato dalla fatica accumulata. Con quattro assenti, tre esterni e Zielinski, in vista della partita con l’Atalanta, Inzaghi dovrà fare i conti con le risorse limitate a disposizione. La speranza per l’Inter è che il turnover e la gestione della squadra possano permettere di mantenere il livello competitivo fino alla fine della stagione, ma la sfida è ardua.

