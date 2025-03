Inter: Inzaghi può essere messo in discussione dall’interno?

La bontà del lavoro del tecnico piacentino è innegabile ma una sua permanenza in nerazzurro non è affatto scontata.

Maurizio Compagnoni, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato senza giri di parole del futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il giornalista ha fatto riferimento alla crescente pressione sui risultati della stagione: a suo avviso, la sensazione è che la dirigenza dell’Inter stia osservando con attenzione ogni sviluppo, con la consapevolezza che la conclusione della stagione influenzerà la decisione di confermare o meno Inzaghi. Nonostante le difficoltà, Compagnoni ha sottolineato il lavoro eccellente del tecnico, ma anche le possibili insidie legate ai risultati da ottenere. Non sono rare le indiscrezioni che raccontano di eventuali successori.

La dirigenza dell’Inter e la necessità di un trofeo

Compagnoni ha anche espresso dubbi sulla visione dei dirigenti interisti rispetto al lavoro svolto da Inzaghi, avvertendo che la società si aspetta di vincere almeno un trofeo. Il giornalista ha puntualizzato che la vittoria di uno dei trofei in palio, in particolare il campionato, sarebbe un successo che la dirigenza accoglierebbe con favore. La pressione su Inzaghi aumenta: “Non so cosa abbiano in mente i dirigenti dell’Inter, mi pare evidente che Inzaghi almeno un trofeo debba portarlo a casa, se fosse il campionato andrebbe benone alla società. Se fa un bel finale di campionato, una bella Champions e vince la Coppa Italia non puoi non confermarlo“.

Inzaghi e il destino incerto: il rischio di un “Pioli”

Compagnoni ha fatto un paragone interessante con quanto accaduto lo scorso anno con Stefano Pioli al Milan, quando la situazione sembrava tranquilla fino a un punto di svolta improvviso. Pioli, nonostante fosse stato confermato, si è trovato a fronteggiare una serie di insuccessi, in particolare nei derby, che hanno drasticamente cambiato le aspettative sulla sua permanenza. Allo stesso modo, Inzaghi si trova ora in una situazione delicata, dove i risultati finali decideranno non solo la sua stagione, ma anche il suo futuro con l’Inter.

Leggi l’articolo completo Inter: Inzaghi può essere messo in discussione dall’interno?, su Notizie Inter.