Inter: trionfo o fallimento? La verità nascosta nella stagione di Inzaghi

Uno degli argomenti più dibattuti sulla stagione dei nerazzurri riguarda la qualità delle seconde linee.

Nel corso della sua partecipazione al programma 3-5-2 Sport, il giornalista Sandro Sabatini ha condiviso le sue impressioni sulla stagione attuale dell’Inter, focalizzandosi in particolare sulle risorse della squadra. Parlando delle seconde linee, ha sottolineato che l’Inter ha una panchina di altissimo livello, con Arnautovic che si distingue come una delle migliori terze punte in Europa. A suo parere, ben poche squadre possono vantare una risorsa del genere ed infatti non si possono escludere scenari decisamente clamorosi per l’austriaco. Sebbene il valore del reparto offensivo non sia messo in discussione, Sabatini ha anche messo in luce alcuni aspetti critici della stagione interista, a cominciare da un rendimento altalenante che non riesce a far ritrovare la solidità della scorsa annata.

Le difficoltà di Inzaghi nella gestione della squadra

Sebbene l’Inter disponga di ottimi giocatori anche tra le riserve, Sabatini ha messo in evidenza una difficoltà crescente nel ripetere i successi dell’anno precedente. In particolare, ha parlato della gestione di Simone Inzaghi, sottolineando come il tecnico stia vivendo una situazione più complicata rispetto alla passata stagione. Infatti, secondo il giornalista, Inzaghi sembra aver dovuto alzare il suo livello di intervento: “l’anno scorso non aveva bisogno di uscire dall’area tecnica. Secondo me sta esagerando, l’hanno fatta per rispettarla e anche Simone Inzaghi deve rispettarla. È chiamato alla prestazione personale più difficile della sua carriera: cioè confermarsi“, le sue parole.

Il futuro dell’Inter: tra trionfo e insuccesso

La situazione dell’Inter, secondo Sabatini, è ancora aperta a ogni tipo di scenario. La squadra ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo nelle tre competizioni, ma potrebbe anche trovarsi a chiudere la stagione senza trofei. In questo caso, il giornalista ha definito un eventuale insuccesso come un mistero, più che un fallimento vero e proprio. Secondo lui, l’Inter è a un bivio: la squadra potrebbe vincere il triplete o, al contrario, non portare a casa nulla. Questa dualità, secondo Sabatini, non rende facile fare previsioni, ma rende il finale della stagione ancora più intrigante.

