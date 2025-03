Inter su Nico Paz: tra possibile riluttanza ai prestiti e un’altra trattativa che rischia di complicare tutto

I nerazzurri stanno iniziando a pensare alla campagna acquisti in vista della prossima stagione e ci sono già diverse situazioni in ballo.

Le mosse di mercato dell’Inter per la prossima estate si stanno delineando con una chiara direzione. Tra i principali obiettivi della dirigenza e dello staff tecnico spicca Nico Paz, giovane talento che ha attirato l’attenzione del club nerazzurro. La sua crescita al Como non è passata inosservata, e la valutazione del giocatore è cresciuta notevolmente. Paz sembra essere un profilo ideale per il progetto dell’Inter, ma ci sono delle complessità legate alla sua posizione e non solo: ai nerazzurri è stato accostato con forza anche un altro giovane talento.

Le difficoltà per l’Inter nel trattare Nico Paz

Una delle problematiche principali riguarda la situazione del Real Madrid, che ha l’opzione di riacquistare il ragazzo a un prezzo relativamente basso, pari a 9 milioni di euro. In questo scenario, il club spagnolo potrebbe esercitare il diritto di riacquisto, non solo per non perdere il controllo del giocatore, ma anche per monitorarne l’evoluzione. La volontà del Real Madrid di mantenere il controllo su Paz complica i piani dell’Inter: come fa notare Tuttosport, i nerazzurri raramente sono stati inclini a prendere in prestito giovani senza avere la certezza di poterli acquistare.

Il futuro di Nico Paz tra Real e Inter: cosa accadrà

La situazione potrebbe risolversi con un accordo tra le parti, ma non senza difficoltà. Nico Paz, infatti, ha espresso il desiderio di proseguire il suo percorso di crescita in una grande squadra dove possa giocare con maggiore continuità. L’Inter, con il suo progetto tecnico e le sue ambizioni, rappresenta una scelta ideale per il giovane talento. La possibilità che il Real Madrid possa cederlo nuovamente, ma con una clausola di riacquisto più alta, potrebbe permettere all’Inter di ottenere Paz senza compromettere troppo le proprie finanze: quest’ultimo fattore potrebbe convincere i nerazzurri a prenderlo con una formula “alla Brahim Diaz”. L’ispano-marocchino giocò per 3 anni al Milan e ora è tornato al Real Madrid. In Spagna in tutto ciò sostengono che i nerazzurri abbiano più speranze di prendere con questa formula Arda Guler piuttosto che Nico Paz.

