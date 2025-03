Clamoroso intreccio: il Real Madrid ha già deciso il futuro di Guler e Nico Paz? L’Inter osserva

Il Real Madrid sta preparando una mossa che potrebbe sconvolgere il mercato: i due talenti sono al centro di un intrigo che coinvolge anche l’Inter.

Dalla Spagna arrivano notizie che potrebbero interessare da vicino l’Inter. Il Real Madrid sta valutando diverse operazioni per la prossima estate e tra queste c’è il futuro di Nico Paz, giovane talento formalmente di proprietà del Como. Il club spagnolo ha la possibilità di riacquistarlo in tre occasioni, la prima già a giugno, e starebbe riflettendo su questa opportunità. Allo stesso tempo, un altro giocatore di grande qualità sta vivendo una situazione delicata: Arda Guler, che non ha trovato lo spazio sperato con Ancelotti. Questa doppia valutazione potrebbe aprire scenari di mercato che coinvolgono anche i nerazzurri: il vicepresidente interista si sta spendendo in particolare su uno dei due, da vedere se le sue mosse produrranno risultati.

L’Inter studia l’occasione Guler

Arda Guler è uno dei talenti più promettenti del Real Madrid, ma il suo utilizzo in questa stagione è stato inferiore alle aspettative. Su 27 presenze in Liga, solo 6 da titolare, un dato che ha portato il club spagnolo a considerare una cessione temporanea per garantirgli continuità. L’Inter osserva la situazione con attenzione, perché potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il prossimo mercato. Il club nerazzurro cerca qualità sulla trequarti e l’ipotesi di un prestito senza obblighi immediati di riscatto renderebbe l’operazione ancora più allettante. Il profilo del giocatore si adatterebbe bene agli schemi di Simone Inzaghi, che potrebbe offrirgli un contesto ideale per crescere.

Nico paz può sbloccare l’affare

Come riporta Cadena Sir, la possibile trattativa tra Inter e Real Madrid per Guler si intreccia con il futuro di Nico Paz. Il club spagnolo sta seriamente considerando il riacquisto del centrocampista argentino dal Como per rinforzare la propria rosa. Se questa mossa venisse confermata, il Madrid sarebbe più propenso a lasciar partire Guler in prestito, preferibilmente verso una squadra che possa garantirgli minuti di qualità. L’Inter, che ha già manifestato interesse, potrebbe quindi beneficiare di questo incastro, assicurandosi un talento puro senza dover affrontare un investimento immediato. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe evolversi rapidamente, con i nerazzurri pronti a cogliere un’occasione importante sul mercato.

