Atalanta-Inter: da Inzaghi un monito ai suoi sulla gara d’andata, cosa teme davvero?

Inzaghi avverte la sua Inter alla vigilia della sfida con l’Atalanta: il ricordo della gara d’andata nasconde un’insidia non da poco.

Simone Inzaghi ha presentato Atalanta-Inter di domani ad Inter TV; ecco le sue dichiarazioni. “Si affrontano due squadre che hanno entusiasmo, che stanno bene. L’Atalanta la conosciamo bene, ha fatto un bellissimo percorso sia in Italia che in Europa. Sarà una partita da approcciare nel migliore dei modi con corsa, aggressività e determinazione perché conosciamo il valore dell’avversario che andremo ad incontrare“. L’Inter non arriva benissimo alla sfida per via di diversi grattacapi che animano la mente dell’allenatore, non si escludono mosse a sorpresa; la Dea, invece, è reduce dallo scintillante 4-0 rifilato alla Juventus a Torino.

Sulla partita di Bergamo

“Siamo squadre molto offensive: abbiamo i migliori attacchi della Serie A, quindi, bisognerà essere bravi e pronti a leggere ogni situazione, che sia un’azione di gioco o un calcio piazzato. Bisognerà tenere molto alta la soglia di attenzione. Sono due ottime squadre che cercano di sviluppare un calcio moderno. Stanno tutte e due segnando tanti gol perché ad entrambe piace tanto il gioco offensivo“.

Cosa servirà per vincere

“Bisognerà tenere una concentrazione altissima, cercare di essere sempre molto lucidi perché ci saranno tantissimi duelli e scelte da prendere nel corso dei 90 minuti. I miei giocatori dovranno essere molto lucidi”.

L’importanza dei primi minuti di gioco

“L’approccio e la gestione sono importantissimi nel calcio. L’abbiamo visto nell’ultima partita di campionato dove siamo andati sotto perché non avevamo approcciato bene alla gara e poi siamo stati bravi nel ribaltare una partita che non si era messa nel migliore dei modi”.

Il match dell’andata vinto dall’Inter 4-0

“Quella era una delle prime partite stagionali, c’era ancora il mercato aperto, l’Atalanta era in emergenza… Adesso sarà una partita completamente diversa e bisognerà approcciare nel migliore dei modi perché la posta il palio è alta”.

Leggi l’articolo completo Atalanta-Inter: da Inzaghi un monito ai suoi sulla gara d’andata, cosa teme davvero?, su Notizie Inter.