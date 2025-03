Inter in allarme prima dell’Atalanta: una scelta di Inzaghi lascia tutti senza parole

Il big match contro l’Atalanta si avvicina e Simone Inzaghi sta ultimando la preparazione del match contro la terza in classifica.

Alla vigilia di Atalanta-Inter, l’attenzione si concentra sulle scelte di Simone Inzaghi per una sfida delicata. L’allenatore nerazzurro ha lavorato con intensità sul piano tattico, cercando di consolidare le certezze della squadra senza farsi condizionare dagli imprevisti. La gara a Bergamo richiede solidità difensiva e capacità di adattarsi ai momenti della partita, soprattutto contro una squadra aggressiva come quella di Gasperini. L’assetto difensivo dell’Inter è stato uno dei punti di forza in questa stagione, grazie all’esperienza di Acerbi e alla crescita di Bastoni. La variabile De Vrij ha aggiunto incertezza negli ultimi giorni, ma il tecnico non vuole lasciare nulla al caso.

Acerbi al centro della difesa

Acerbi ha dimostrato affidabilità nelle gare più importanti, offrendo esperienza e capacità di lettura delle situazioni. Il suo posizionamento è cruciale per mantenere compatta la linea a tre, specialmente contro attaccanti fisici come Retegui. La fiducia dell’allenatore nei suoi confronti non è mai stata in discussione, tanto da considerarlo la prima scelta in caso di necessità. La gestione dei cambi sarà determinante nel corso del match, ma Inzaghi sembra aver già tracciato la strada da seguire.

Dubbi su De Vrij fino all’ultimo

Le condizioni di De Vrij sono ancora incerte: come riporta il Corriere dello Sport, il difensore olandese ha seguito un programma personalizzato anche nell’allenamento di ieri, senza forzare il recupero. Il fastidio al ginocchio non è del tutto superato ma l’ex Lazio potrebbe tentare di aggregarsi al gruppo nella rifinitura di oggi. Le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto restano basse. Anche se fosse stato al 100%, sostiene il quotidiano romano, avrebbe giocato Acerbi dal primo minuto, però avere l’olandese in panchina sarebbe utilissimo per la gestione degli esterni. Oltre ai titolari, Dumfries e Carlos Augusto, infatti non ci sono esterni di ruolo in panchina a disposizione. La mancata convocazione con la nazionale offrirà a De Vrij tempo per recuperare, ma nel frattempo l’Inter si prepara ad affrontare l’Atalanta quasi sicuramente senza di lui.

