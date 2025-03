Pavard pronto a lasciare l’Inter: dove finirà davvero?

Benjamin Pavard potrebbe dire addio all’Inter dopo due stagioni: la mini rivoluzione prevista interesserà anche lui?

Dopo la vittoria contro il Feyenoord, che ha permesso all’Inter di avanzare ai quarti di finale di Champions League, l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri è alle stelle. Con lo Scudetto ancora in palio, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato di avere le carte in regola per puntare a un finale di stagione che può essere spettacolare o tremendamente doloroso. La dirigenza è già al lavoro per rendere il gruppo ancora più forte, con l’intenzione di rinforzare la rosa, soprattutto in attacco. Le prossime settimane, però, potrebbero portare anche a numerosi addii. Uno di questi potrebbe sorprendere molti tifosi.

Addii in vista, Pavard tra i partenti

Oltre agli attaccanti come Correa, Arnautovic e Taremi, che potrebbero dire addio, la vera sorpresa potrebbe arrivare dalla difesa. Benjamin Pavard, arrivato nell’agosto 2023 dal Bayern Monaco, si è affermato come uno dei giocatori più utilizzati da Inzaghi, con ben 29 presenze e 2065 minuti giocati tra campionato e coppe. Nonostante ciò, l’Inter potrebbe decidere di cederlo nella prossima finestra di mercato. Il difensore francese, che ha il contratto in scadenza nel 2028, potrebbe non rimanere a Milano, con un cambiamento dietro l’angolo. La sua partenza, sebbene inaspettata, non sembra così remota.

Pavard pronto a partire: Parigi lo aspetta

Come riporta Inter Live, la cessione di Pavard potrebbe concretizzarsi con una proposta interessante del PSG. Il club parigino, alla ricerca di un difensore di esperienza, sarebbe disposto a investire 30 milioni di euro per portare Pavard a Parigi. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come centrale che come terzino destro, lo rende un acquisto prezioso per il PSG. Se l’offerta fosse accettata, l’Inter potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione in difesa, con Pavard che, dopo soli due anni a Milano, potrebbe fare ritorno in Francia per un nuovo capitolo della sua carriera.

