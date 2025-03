Taremi non riesce a sbloccarsi: sarà addio?

C’è ancora tempo per invertire la tendenza ma l’attaccante iraniano si appresta a diventare un flop stagionale.

Se non fosse per il numero di assist – ben sei passaggi vincenti finora – staremmo parlando di un autentico fallimento per l’attaccante iraniano: Mehdi Taremi, arrivato a parametro zero la scorsa estate con un contratto già firmato grazie alla lungimiranza di Marotta, avrebbe dovuto contribuire a dare ricambio ai due titolarissimi dell’attacco, ma finora il suo impatto è stato deludente. Nonostante i primi segnali positivi, come la prestazione contro la Stella Rossa in Champions, dove ha messo a segno due assist e un gol su rigore, il resto della stagione ha mostrato un calciatore in crisi, incapace di trovare continuità. Noi abbiamo provato a spiegare come mai l’ex Porto non è riuscito finora ad ingranare.

Un attaccante in difficoltà, prestazioni deludenti

Nel corso dei mesi, Taremi è entrato in una spirale negativa. Il calciatore ha conosciuto un progressivo calo nelle sue prestazioni, con un impatto sempre meno determinante in campo. La sua difficoltà a segnare ha portato alla riduzione del suo minutaggio, tanto che Simone Inzaghi ha iniziato a concedergli meno opportunità. Con un contratto che lo lega all’Inter fino al 2027, l’iraniano non ha più il posto garantito, e sembra ormai inevitabile un addio. Anche le voci di mercato confermano il suo allontanamento, con alcuni club pronti a fare un’offerta.

Taremi addio, se ne va in Arabia: la mossa dell’Inter

La sua partenza potrebbe avvenire molto presto: secondo Inter Live, la destinazione più probabile porta in Arabia Saudita. Le società della Saudi Pro League si sono mostrate interessate a lui, ma a una condizione: l’Inter deve liberarsi del calciatore senza chiedere il pagamento del suo cartellino. Taremi, con un ingaggio che tocca i 3 milioni di euro netti all’anno, pesa sulle casse nerazzurre, e la sua cessione potrebbe alleggerire il bilancio: vedremo cosa decideranno di fare Marotta e Ausilio.

