Wojciech Szczesny, portiere della Polonia, ha parato un rigore a Messi. Ma perché l’ha parato? Ecco i precedenti

Szczesny si è dimostrato il para-rigori del Mondiale, neutralizzando stasera il secondo tiro dal dischetto. Nientemeno che a Messi, che aveva già affrontato in Juventus-Barcellona di due stagioni fa durante i gironi di Champions League. Rispetto a oggi, però, la Pulce aveva calciato alla destra del portiere, spiazzandolo, in una situazione psicologica molto diversa: quel penalty era di fatto ininfluente, arrivò nei minuti di recupero con un Barcellona già in vantaggio.

Polonia-Argentina era invece ancora sullo 0-0 e Szczesny ha sfruttato anche la rabbia per aver causato lui stesso la massima punizione proprio su Messi, inducendo il Var a intervenire. Quindi, ha calcolato che il 10 stavolta avrebbe scelto di chiudere il tiro per esprimere una potenza maggiore e ha fatto la scelta giusta.

