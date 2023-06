Pereyra è uno dei giocatori più seguiti in casa Inter, ma occhio anche alla concorrenza del Torino. La situazione attuale

Per Pereyra l‘Inter ci sta facendo più di un pensierino, ma dall’altra non sta gareggiando da sola per l’ex centrocampista di Udinese e Juventus.

Come riporta Tuttosport, oltre a Fiorentina e Lazio ci sarebbe anche il Torino interessato a rafforzare l’attacco.

L’articolo Pereyra-Inter, una rivale per il centrocampista nerazzurro proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG