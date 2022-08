Il portiere della Juventus Mattia Perin analizza lo 0-0 ottenuto contro la Sampdoria senza essere troppo pessimista.

Mattia Perin ha commentato così a DAZN il pareggio a reti bianche di Marassi. “Questo 0-0 ci servirà per dove migliorare, ma è importante non aver preso gol. Questo deve essere un pareggio costruttivo. Non abbiamo subito nulla a parte la prima occasione”.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

“Siamo stati molto solidi ed è importante non prendere gol. Ci metteremo sotto fin da domani per capire i punti da toccare per portare a casa i tre punti. Giocare a Marassi contro la Sampdoria non è mai semplice. Sappiamo che noi dobbiamo fare di più, siamo noi i primi a cui non va bene il pareggio. Faremo di tutto per migliorarci, dobbiamo accettare il risultato e andare avanti, ormai è il passato“.

