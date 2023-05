Perin cuore Juve: «Questa maglia ha un peso differente». Le dichiarazioni del secondo portiere bianconero

Intervenuto nella diretta sul canale Twitch della Juventus, Mattia Perin ha parlato così della scelta della Juve e del rinnovo.

PERCHE’ HA SCELTO LA JUVE – «Già l’ho detto tante volte. Può sembrare una scelta di comodo ma è una scelta ambiziosa. Indossare questa maglia ha un peso differente, la pressione che ti mette vale il doppio. L’anno scorso per il rinnovo ha pesato il fatto che difendere questi colori e indossare questa maglia asseconda il mio volere e i miei stimoli. Ho preferito giocare magari 18 partite in una squadra come la Juve che punta sempre a vincere, anche per continuare a crescere e competere per vincere. Poi ci sono anni in cui accade, altri in cui ci sono altri obiettivi. Indossare la maglia della squadra più gloriosa d’Italia ti fa capire il perché, non servono altre spiegazioni».

LE PAROLE DI PERIN A TWITCH JUVE

The post Perin cuore Juve: «Questa maglia ha un peso differente» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG