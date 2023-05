Giuntoli Juve, Rebecca Corsi: «Accardi al Napoli? Siamo infastiditi…». Rivelazione sull’intreccio che riguarda i ds

Rebecca Corsi, ad dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Sampdoria.

Le sue parole sull’intreccio Giuntoli-Accardi tra Juve e Napoli.

REBECCA CORSI – «Accardi-Napoli? Non è un argomento per noi. Questo cinema mediatico ci infastidisce un po’. Pietro ha un rapporto simbiotico con mio padre e qualora si presentasse la situazione, ma così per ora non è stato, faremo di tutto per trattenerlo».

