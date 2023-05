Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, è intervenuto a Radio Bianconera per parlare del caso Pogba Juve.

CASTELLACCI – «Vorrei stendere un velo pietoso sul suo caso, ha qualcosa di kafkiano. Sappiamo come è cominciato tutto il calvario, con questa benedetta lesione e non so perché il giocatore abbia rinunciato ad operarsi, consigliato non bene, e non certamente dai medici della Juventus. È stata una decisione errata per lui, direi dissennata. In quei due mesi il ginocchio ha peggiorato la situazione nell’area, tanto che dopo l’intervento ha stentato molto a recuperare perché il ginocchio ha sofferto molto».

