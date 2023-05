Nella sua lunga intervista a Juventus.com, Andrea Barzagli ha parlato così della stagione dei bianconeri. Le sue dichiarazioni.

LA STAGIONE ATTUALE – «Io la Juve la conosco e conosco il suo allenatore: è un club ha sempre pensato a vincere, prima che a fare calcio champagne. I risultati, in una stagione non semplice, stanno arrivando e ora, proprio ora, ci sono le partite decisive, perché qui, ogni anno, si parte per alzare un trofeo. Fra poco si tireranno le somme, ma questa squadra, la caratura, ce l’ha eccome. Vedo una Juve che attraversa un percorso di rinascita e ricostruzione, dopo nove anni di vittorie non scontate, ed è qualcosa che voglio dire chiaramente anche io, come spesso ricorda il Mister. Per questo motivo stagioni come queste sono particolari: l’annata non è iniziata bene, e la sfortuna ha avuto un suo peso, se si pensa per esempio che per lunghissimo tempo Di Maria, Chiesa e Pogba non hanno giocato insieme. Ci sono state però anche delle belle scoperte: vedo, proprio nel mio ruolo, l’autore di due gol europei pesantissimi, l’ultimo proprio pochi giorni fa, Gatti, che è un giocatore di personalità, sta percorrendo gli step giusti, e adesso deve dimostrare le sue qualità per un periodo lungo: ha disputato un’ottima prima stagione, i prossimi anni diranno quello che potrà scrivere in questo club».

LE PAROLE DI ANDREA BARZAGLI A JUVENTUS.COM

