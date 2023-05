Perugia-Benevento, la risposta del club umbro dopo le accuse di presunta combine nell’ultimo match di Serie B con i campani

Il Perugia, con un comunicato, ha risposto alle notizie su una presunta indagine per combine per l’ultimo match di Serie B contro il Benevento, terminato 3-2 in favore degli umbri.

IL COMUNICATO – AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara Perugia-Benevento. Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino ad oggi nulla è stato A NOI comunicato dagli organi competenti.

