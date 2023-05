Il giornalista Fabrizio Biasin tesse le lodi del match winner della finale di Coppa Italia Lautaro Martinez.

Fabrizio Biasin a Radio Sportiva ha detto la sua su Fiorentina-Inter. “L’Inter mercoledì ha sfruttato le occasioni grazie a un fuoriclasse che si chiama Lautaro Martinez, che ha fatto un gol più bello dell’altro. La Fiorentina ha giocato un calcio propositivo, meno cinica sotto porta. L’Inter ieri non ha giocato male, ma siamo sopra le 50 partite stagionali, non si può pretendere sempre di essere al top”.

Fiorentina-Inter finale Coppa Italia

“Fino a due mesi fa, se l’Inter andava sotto consegnava la partita agli avversari, ora è più consapevole della propria forza. Lautaro? Mi fa sorridere che ogni volta su di lui i giudizi cambiano sempre. Ha messo a segno in cinque anni all’Inter 101 gol, quindi più di 20 di media a stagione. E oltre a segnare fa tante altre cose. E’ un attaccante di livello mondiale, ma ricordiamocelo anche quando non segnerà per tre partite. Da Pallone d’Oro con la Champions? Se c’è di mezzo il Mondiale, ho la sensazione che Messi sia davanti. Se la gioca con lui. Nei primi 5 ce lo vedo sicuramente“.

