All’Inter di Simone Inzaghi basta un solo punto contro l’Atalanta per chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League

Un solo punto domani sera per affrontare il City con meno stress e pressioni. Questo l’obiettivo dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha con l’Atalanta la possibilità di qualificarsi con una settimana d’anticipo alla prossima edizione della Champions League.

Ad approfondire, gazzetta.it scrive così:

INTER ATALANTA

Chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League con una settimana d’anticipo sulla fine del campionato per avere, rispetto al Manchester City impegnato sabato 3 giugno nella finale di FA Cup contro i “cugini” dello United, un minor stress e qualche giorno in più per lavorare sull’ultimo atto della Champions in programma il 10 giugno a Istanbul. Domani sera contro l’Atalanta a Simone Inzaghi serve un punto per garantirsi almeno il quarto posto e il “minimo” di 45-50 milioni di premi che la Uefa elargisce per la semplice partecipazione alla coppa europea più prestigiosa.

TORINO

A quel punto la trasferta del week end successivo sul campo del Torino (sabato 3 giugno: quasi certamente ci sarà l’anticipo e non sarà rispettata la contemporaneità… a blocchi; idem per Sassuolo-Fiorentina visto che i viola giocheranno la finale di Conference League il 7 giugno) sarebbe una semplice formalità e conterebbe solo per il piazzamento finale: secondo, terzo o quarto posto.

INFORTUNI

Non doversi giocare la qualificazione alla Champions 2023-24 all’ultimo turno a Torino, contro i granata motivati perché in corsa per l’ottavo posto (che può significare qualificazione alla Conference League se la Juve sarà “bocciata” dalla Uefa), preserverebbe da stanchezza e dal rischio di infortuni i titolari della finale in terra turca.

Se fosse al sicuro da brutte sorprese, Inzaghi al Grande Torino potrebbe dar spazio ai calciatori che poi non saranno protagonisti a Istanbul, da Handanovic a D’Ambrosio, passando per De Vrij, Bellanova, Asllani e Gosens. Addirittura potrebbe testare lo stato di forma di Skriniar, magari utilizzando lo slovacco per uno spezzone nel finale (Milan dopo il consulto di giovedì, oggi ha lavorato a parte).

Sarebbe un vantaggio pazzesco e consentirebbe agli altri di ricaricare le batterie in vista della partita… della vita contro gli uomini di Guardiola. Il tutto sperando di riavere per il 10 giugno anche Mkhitaryan (più semplice) e Correa (più complicato).

L’articolo Inter-Atalanta: 1 punto per blindare la qualificazione Champions proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG